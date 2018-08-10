Изъятие сверхдоходов компаний: решение пока не принято

Президент России Владимир Путин согласился с предложением проработать идею об изъятии сверхдоходов у металлургических и химических компаний, однако решение пока не принято, передает ТАСС.

Комментируя сообщения о письме, которое главе государства направил его помощник Андрей Белоусов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что письмо действительно такое было, оно было с грифом "для служебного пользования". В нем была высказана экспертная точка зрения, — подчеркнул представитель Кремля. — И действительно на нем стоит резолюция президента "Согласен".

"Президент согласился на то, что эта тема будет проработана правительством РФ и будут представлены соответствующие предложения", — добавил он.

Песков подчеркнул, что президент согласился на то, что эта тема будет проработана правительством РФ и будут представлены соответствующие предложения с учетом необходимости сохранения инвестиционных возможностей указанных компаний.

Так он ответил на вопрос, собирается ли президент встретиться с представителями бизнеса, которые могут столкнуться с изменением налоговой нагрузки.

В СМИ ранее появилась информация со ссылкой на письмо помощника президента РФ Андрея Белоусова, в котором содержалось предложение увеличить налоговую нагрузку на 500 миллиардов рублей на указанные сектора и утверждалось, что глава государства поставил резолюцию "согласен".