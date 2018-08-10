"Фейсбук" закрыл страницу латышского легиона СС

Администрация "Фейсбука" закрыла страницу, посвященную участникам Латышского добровольческого легиона СС. Группа, на которую было подписано 3300 человек, создали три года назад. Там публиковались соответствующие записи, архивные материалы и фото.

Как рассказал латвийскому изданию Delfi один из администраторов группы Марис Юрциньш, администраторы смогли спасти часть публикаций и направили уже жалобу администрации "Фейсбука", но ответа пока не получили.

По его словам, из задача заключалась "в популяризации темы легиона в Латвии". "Показать, что они не были никаким преступниками и фашистами", — говорит Юрциньш и добавляет: "Жаль, что многие не смогли этого оценить и закрыли группу".

Латышский легион СС был создан командованием нацистской Германии в годы Второй мировой войны на территории оккупированной Латвии из двух гренадерских дивизий.

СС (так же, как СД, гестапо и Национал-социалистическая немецкая партия) в ходе Нюрнбергского процесса были признаны преступными организациями.

Преступлением против человечности было признано и создание концлагерей, который организовывались, в том числе, СС. Однако каждый год в Риге проходит шествие участников латышского легиона "Ваффен СС" и их сторонников, напоминает РИА Новости.

Ранее уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов заявил, что разрешение властями Латвии маршей ветеранов СС противоречит международному праву и решениям Нюрнбергского трибунала.