Рубль отыграл утреннее падение и начал расти к доллару, свидетельствуют данные торгов Московской биржи. К 12:18 по московскому времени доллар подешевел на 10 копеек относительно уровня закрытия предыдущих торгов – до 66,55 рубля. Ранее в пятницу доллар поднялся до 67,12 рубля, это максимум с августа 2016 года.

При этом курс евро снижается с начала торгов и опустился уже на 48 копеек – до 76,47 рубля.

Рубль вышел в плюс впервые за три дня с того момента, как подвергся паническим распродажам из-за роста рисков ужесточения антироссийских санкций США.

8 августа американская администрация объявила о новых санкциях против РФ из-за якобы использования химоружия в британском Солсбери. В Госдепе отметили, что Россия может избежать санкций, если гарантирует неприменение химического оружия в будущем.