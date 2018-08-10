"Краснодар" поблагодарил Федора Смолова

Нападающий сборной России Федор Смолов перешел из "Краснодара" в "Локомотив". Чемпионы страны приобрели 28-летнего футболиста за 9 миллионов евро.

"Краснодар" поблагодарил Федора за выступление за клуб. На протяжении трех лет он был лидером южан и самым результативным футболистом. В двух сезонах Смолов становился лучшим бомбардиром российской премьер-лиги.

"Сегодня, 10 августа 2018 года, "Краснодар" и "Локомотив" окончательно урегулировали все формальности трансфера в ряды столичного клуба нападающего Федора Смолова и подписали все соответствующие документы. "Краснодар" благодарит Федора за игру и желает ему успехов в дальнейшей спортивной карьере!" – говорится в официальном сообщении клуба.