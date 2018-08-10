Новости Наука

10 августа 201813:31 Евгения Ефимова

Новая система создаёт реалистичные звуки для компьютерной анимации

Грохочущая тарелка – один из звуковых эффектов, который был создан новой системой Integrated Wavesolver.
Иллюстрация Timothy Langlois, Doug L. James, Ante Qu, Jui-Hsien Wang.

Благодаря компьютерной анимации современные производители фильмов и видеоигр способны создавать изображения чего угодно. Между тем звуки, генерируемые подобными элементами не существующей картинки, по-прежнему состоят из звуков, производимых реальными объектами. Недавно созданная специалистами Стэнфордского университета система может изменить такую тенденцию.

Отметим, что существует несколько недостатков в использовании реальных физических объектов для создания таких звуковых эффектов. Во-первых, производителям нужно приобрести необходимые предметы, а затем потратить много времени, чтобы записать звук их падения, удара по ним, то, как они сталкиваются друг с другом, и так далее.

Кроме того, при создании анимации аудиозаписи должны быть тщательным образом синхронизированы с движениями анимированных изображений.

Есть и другая проблема: элементы, изображённые на экране, порой не имеют точного аналога в реальном мире, что затрудняет создание соответствующих звуков. Здесь-то и пригодится новая система Integrated Wavesolver.

Пользователи вводят в программу данные о конфигурации объекта, созданного компьютером, наряду с другими параметрами (такими как плотность и жёсткость изображённого материала), а также выбирают действие, которое он выполняет.

Система определяет, как объект из реального мира с подобными характеристиками будет вибрировать в подобной ситуации, и как эти вибрации будут порождать звуковые волны.

В результате получаются звуковые эффекты, которые не только оказываются реалистичными, но и уже синхронизированными с движениями анимированного предмета.

Кроме того, система может определить манеру, в которой звуковые волны, созданные каждым предметом, будут изменяться при взаимодействии с другими предметами в такой же ситуации (сцене).

Впрочем, на сегодняшний день система не умеет определять акустику виртуального помещения. Также исследователи пока работают над методами ускорения процессов.

 

"Сейчас не существует способа автоматически сгенерировать реалистичные синхронизированные звуки для сложного анимированного контента, такого как брызги воды или сталкивающиеся объекты", — говорит профессор Даг Джеймс (Doug James). – Эта [технология] устранит пробел".

Ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали про новый звук, способный обеспечить конфиденциальность важным разговорам. Также мы сообщали, что искусственный интеллект научился создавать звуки, которые никто и никогда не слышал.

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