Торопившийся водитель опрокинул полицейский УАЗ в Махачкале

Полицейский УАЗ перевернулся на крышу после столкновения с вылетевшей на перекресток легковушкой в Махачкале. Камера регистратора запечатлела момент аварии.

ДТП произошло утром в пятницу, 10 августа, на углу улиц Имама Шамиля и Абубакарова. Служебный автомобиль, как видно на кадрах. Тронулся на зеленый сигнал светофора, но в этот момент ему в бок врезался Opel, водитель которого рассчитывал проскочить перекресток на красный. От удара УАЗ перевернулся и встал на крышу посреди проезжей части.

В результате аварии, как сообщили РИА "Дагестан" представили республиканского управления МВД, никто из людей не пострадал, но машины получили серьезные повреждения.