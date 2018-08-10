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10 августа 201813:55

Петросян и Степаненко разберутся с имуществом 13 августа

Народный артист РСФСР Евгений Петросян и Заслуженная артистка России Елена Степаненко в понедельник 13 августа окончательно решат вопрос о разделе имущества, передает телеканал "Россия 24".

На сцене и на экране артисты выступали единым творческим тандемом. Но в жизни решили дальше строить свою судьбу независимо друг от друга. И вот, что артисты сообщили своим зрителям.

"У каждого человека в жизни что-то случается. Вот у нас с Евгением Вагановичем случился развод. Но это житейское дело, ну что, ну так случилось. Единственное хочу пожелать журналистам, чтобы они сначала, просмотрели какие-то документы, там же все написано. Нельзя прожить 30 лет с человеком, а потом вдруг взять и вот так измениться. Все хорошо, хорошо, хорошо и вот так плохо. Так не бывает. Поэтому давайте жить по совести и честно. Все будет по суду. Как суд скажет, так и будет. И вы об этом все узнаете", — сказала Степаненко.

"Я надеюсь, что мы придем к согласию и взаимовыгодному мирному разрешению этого вопроса. Очень хотелось бы сохранять добрые отношения в дальнейшем, потому что творческое взаимодействие многолетнее надо сохранить, как художественную ценность какую-то. Вот так мне кажется. Я хотел бы просто поблагодарить всех, сердечно поблагодарить, всех, кто поддерживает меня: спасибо вам друзья", — отметил Петросян.

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