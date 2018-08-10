Бизнесмена Гайдукова взорвали на месте прошлого покушения
На российского бизнесмена Александра Гайдукова совершено покушение в Киргизии. Во дворе жилого дома в центре Бишкека прогремел взрыв, передает "Интерфакс". При этом на Гайдукова уже покушались практически на этом месте – в 2016 году в предпринимателя стреляли.
Следственно-оперативная группа выехала на место происшествия после звонка жильцов одного из домов, услышавших несколько громких хлопков.
Официальных комментариев пока нет, но источник рассказал агентству, что бизнесмена хотели не убить, а напугать. Взрывное устройство небольшой мощности было заложено в кустах у входа в офис, и сработало, когда Гайдуков и его партнеры поднимались по ступенькам здания.
При взрыве пострадал только Гайдуков, он получил мелкие осколочные ранения и был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.
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