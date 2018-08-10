Рогозин рассказал, что будет с Центром Хруничева

Государство поможет выплатить долги по кредитам Центра имени М. В. Хруничева, банкротить предприятие не планируется, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Речь о банкротстве не может идти в принципе", — подчеркнул он, отметив, что сохранение предприятия – это принципиальная позиция.

Раньше сообщалось, что часть московской территории Центра Хруничева может быть распродана, чтобы погасить накопившиеся долги компании. Однако президент эту идею не поддержал.

"Мы хотим здесь сделать новый "Звездный городок", перенести сюда инженерные коллективы наших производств в Москве", — рассказал Рогозин о новых планах, добавив, что уже обсуждал этот вопрос с мэром Москвы Сергеем Собяниным.