Защитник "Локомотива" Ведран Чорлука оставил сборную Хорватии

Защитник "Локомотива" Ведран Чорлука объявил о завершении выступлений за сборную Хорватии. 32-летний футболист решил сосредоточиться на клубной карьере.

Чорлука выступал за сборную Хорватии с 2006 года. За 12 лет Ведоан сыграл в национальной команде 103 матча, в которых забил 4 мяча. Чорлука участвовал в трех чемпионатах Европы и в двух мировых первенствах. На последнем чемпионате мира Ведран выиграл серебряную награду.

С 2012 года Ведран Чорлука выступает за московский "Локомотив". Прошлой весной он выиграл титул чемпиона России.