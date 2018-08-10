Москва и Киев договорились о помощи морякам "Норда" и "ЯМК-0041"

Экипажи кораблей "Норд" и "ЯМК-0041" получат помощь. Об этом написала на своей странице в социальной сети Facebook уполномоченная по правам человека Украины Людмила Денисова после телефонного разговора с российской коллегой Татьяной Москальковой.

Напомним, российское рыболовное судно "Норд" было арестовано украинскими пограничниками 25 марта этого года. Экипаж обвиняют в нарушении порядка въезда в Крым. Ранее сообщалось, что над моряками издевались: держали их на корабле без еды и воды. Всего в руках у украинцев оказались 10 россиян. Двое смогли вернуться на полуостров через Белоруссию.

4 мая 2018 года ФСБ задержала украинское судно "ЯМК-0041" за незаконный вылов камбалы в экономической зоне России. Правительство Незалежной от своих моряков открестилось, заявив, что никакого разрешения добывать рыбу в этом районе у них не было. Следовательно, экипаж судна сам виноват.