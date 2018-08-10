Выходные: фестивали Индии и Турции, бои гладиаторов и зарядка с чемпионкой

Побывать на индийской свадьбе, увидеть гладиаторские бои, полетать на воздушной трапеции, сделать зарядку вместе с олимпийской чемпионкой: москвичам в эти дни будет явно непросто выбрать, куда пойти в часы досуга. К тому же погода благоприятствует занятию спортом и путешествию по странам и эпохам.

Уже при входе в парк "Сокольники" создается ощущение, что попал в шумную и яркую Индию. Ближайшие три дня здесь будет проходить фестиваль, посвященный культуре и традициям этой страны. Отовсюду доносятся звуки барабанов, в воздухе стоит аромат специй и благовоний. Их, кстати, можно купить на традиционной ярмарке. Выбор большой: знаменитый индийский чай, духи. И, конечно, национальные блюда, которые можно прямо здесь попробовать.

А еще — болливудское кино и загадочные танцы жестов. У каждого посетителя есть даже возможность стать гостем настоящей индийской свадьбы или заняться йогой в зоне релакса.

Если придете в парк "Красная Пресня", окажетесь уже в солнечной Турции, в честь которой сегодня открывается большой фестиваль: состязания по масляной борьбе, национальная музыка, кукольный театр и многое другое.

Перемещаться в эти выходные москвичи смогут не только по странам, но и по "Временам и эпохам": так называется фестиваль, который с сегодняшнего дня проходит на 30 площадках города. Например, в Камергерском переулке открылся средневековый университет, Пушкинская площадь превратилась в гладиаторскую арену, а на Петровском бульваре сейчас царит каменный век.

И еще одно событие, которое нельзя пропустить: завтра в два часа дня в саду "Эрмитаж" чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева покажет упражнения для поддержания хорошей физической формы. Не забудьте заранее зарегистрироваться.