Запрещены поставки фруктов из Сербии и Македонии с бурой монилиозной гнилью

С 15 августа вводятся временные ограничения на поставки из Сербии и Македонии абрикосов и персиков, которые заражены бурой монилиозной гнилью.

Как сообщается на сайте Россельхознадзора, начиная с 13 июля было выявлено 27 партий косточковых культур из Сербии, зараженных этим опасным карантинным объектом.

Кроме того, было выявлено три случая заражения бурой монилиозной гнилью косточковых, поступивших из Македонии:

При этом в ведомстве отмечают, что все зараженные фрукты были ввезены в Россию в сопровождении фитосанитарных сертификатов, подтверждающих их безопасность. Документы были выданы карантинными службами этих государств.

Россельхознадзор копии этих сертификатов направил Сербии и Македонии для проведения расследования каждого из выявленных фактов заражения опасным заболеванием фруктов, отправленных в Россию.