По крейсеру "Аврора" запустили виртуальный тур

Представители Президентской библиотеки опубликовали у себя на сайте 3D-тур по легендарному крейсеру "Аврора". Теперь прогуляться по знаменитому кораблю может любой желающий, причем совершенно бесплатно.

Перемещаться по "Авроре" можно с помощью красных указателей на экране. У пользователя появилась возможность прямо из дома изучить боевую рубку, каюты, машинное отделение, котельную и другие отсеки крейсера.

В верхней части сайта можно выбрать локацию для посещения.

Каждый объект на корабле снабжен подробной информацией и архивными фотографиями.

В настоящий момент сотрудники Президентской библиотеки вместе с Центральным военно-морским музеем разрабатывают еще две виртуальные экскурсии – по Государственному мемориальному музею обороны и блокады Ленинграда, а также по военно-историческому музею "Кобона: Дорога жизни".