Захарова и Дачич провели "переговоры без правил"

В ходе визита в Белград руководитель департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова обсудила вопросы информационного сотрудничества и проблематику ложных новостей с главой МИД Сербии Ивицей Дачичем, передает РИА Новости.

По словам Захаровой, речь идет об обмене опытом сопровождения внешнеполитической деятельности, о работе со СМИ, сотрудничестве с национальными и международными корреспондентами.

Обсуждения также коснулись вопросов мировых вызовов и угроз, а также распространения дезинформации. Представитель МИД отметила, что "Москве и Белграду есть, что сказать на этот счет, так как, к сожалению, мы становимся нередко объектами этих кампаний по дезинформации".

В ходе переговоров обсуждались вопросы противодействия и наращивания взаимодействия для защиты от негативных тенденций. При этом Захарова отметила, что в роли спикера рядом с главой МИД Дачичем ей выступать непривычно.

"Мое место, как правило, у другого микрофона. Но у нас, наверное, переговоры без правил, я бы так сказала. Обычно бывают бои без правил, а у нас сегодня переговоры без правил, что намного лучше", — сказала она.

Захарова прибыла в Белград по приглашению первого вице-премьера и министра иностранных дел Сербии Ивицы Дачича. В программе ее визита встреча с министром по инновациям Ненадом Поповичем и культурные мероприятия.