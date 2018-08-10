Порошенко пообещал не сходить с пути реформ

Стратегическая цель Украины – членство в Евросоюзе, и Киев ни при каких обстоятельствах не сойдет с пути реформ, заявил Петр Порошенко. В своем Facebook президент Украины сообщил, что планирует внести в Верховную раду законопроект об изменениях в конституцию, закрепляющую стремление страны присоединиться к ЕС и НАТО.

Порошенко у отметил, что ЕС признал "серьезный прогресс", который произошел на Украине с реформами.

Между тем, еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан заявил ранее, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично.