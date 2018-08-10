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10 августа 201814:37

"Вильярреал" необычным образом представил Санти Касорлу

EPA

Полузащитник Санти Касорла, вернувшийся в испанский "Вильярреал" после пяти лет выступлений в лондонском "Арсенале", был представлен в качестве игрока команды. Презентация Касорлы собрала на стадионе "Мадригал" четыре с половиной тысячи болельщиков.

Само возвращение 33-летнего игрока оказалось необычным. Санти Касорла был представлен известным в Испании иллюзионистом и появился на стадионе в стеклянной капсуле, заполненной дымом. Артист с помощью манипуляций открыл капсулу, и Санти появился перед болельщиками.

Санти Касорла, пропустивший прошлый год из-за травмы, не скрывал радости по поводу своего возвращения в клуб. "Это стоило всех страданий. У меня нет ничего, кроме похвалы "Вильярреалу", это пример президента и клуба. Я был тронут, потому что у меня много чувств и воспоминаний из прошлого. Надеюсь, что смогу продолжать делать красивые вещи, как раньше. Я хочу получать удовольствие, но я требователен и хочу продолжать совершенствоваться. Теперь клуб стал другим. А я стал старше и могу чему-то научить молодежь. Но адаптироваться было несложно, все приветствовали меня", — приводит слова Ксаорлы "Спорт-Экспресс".

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