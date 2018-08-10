Аткинсон назвал "очень достойным" джонсоновское сравнение мусульманок с почтовыми ящиками

Британский комик Роуэн Аткинсон вступился за бывшего главу МИД Великобритании Бориса Джонсона, который сравнил женщин в никабах с "почтовыми ящиками". После этих слов в отношении Джонсона было начато внутрипартийное разбирательство, однако по мнению Аткинсона, шутка действительно очень смешная, и извиняться за нее не стоит.

"Как человек, который всю свою жизнь получает деньги за свободу шутить о религии, я считаю шутку Бориса Джонсона очень достойной. Все шутки о религии кого-нибудь да оскорбляют, поэтому извиняться за них нет смысла. Извиняться стоит только за дурную шутку", — говорится в письме, которое артист написал в редакцию The Times.

По словам комика, который получившего мировую известность благодаря телесериалу "Мистер Бин", Джонсон привел почти идеально точную визуальную аналогию, поэтому на какое-то время это сравнение останется в общественном сознании.