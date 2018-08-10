Пьяный нарушитель после ДТП попытался уплыть от полицейских по Оби

Выпивший житель алтайского Камня-на-Оби, уходя от погони, едва не снес прогуливавшихся по набережной пешеходов, разбил автомобиль и попытался скрыться по воде. Задержание злоумышленника сняли на видео.

Описанные события произошли около шести часов вечера 9 августа на глазах нескольких десятков горожан. Владелец ВАЗ-2112 долго колесил по городу, ловко уходя от преследования, но в конце концов оказался заблокирован в районе центральной улицы. Скрыться он решил на набережной — автомобиль проскакал по ступенькам, чудом не задев людей, и врезался в дебаркадер, на котором и завис. Водитель на глазах очевидцев выбрался из кабины искореженной машины и нырнул в воду, рассчитывая удрать вплавь.

Стражи порядка не растерялись и быстро нагнали нарушителя на лодке. На борт он поднялся без происшествий, а вот на берегу, как видно на кадрах, начал сопротивляться и призывать на помощь свидетелей.

Разбитую машину отправили на спецстоянку, на ее владельца составили несколько административных протоколов. Восстанавливать поврежденную набережную ему придется за свой счет.