Медведев сравнил пенсионные изменения с горьким лекарством

Пенсионные изменения не радуют никого: ни граждан, ни правительство. Однако они как горькое лекарство: принимать его не хочется, но без него будет еще хуже, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев во время встречи с сотрудниками Кроноцкого биосферного заповедника на Камчатке.

Глава правительства напомнил, что в то время, когда система только формировалась, на одного пенсионера приходилось четверо работающих граждан. Сейчас ситуация кардинально иная: средняя продолжительность жизни увеличилась и соотношение изменилось почти на один к одному. Это хорошо для россиян, отметил Дмитрий Медведев, но опасно для всей пенсионной системы, которую может просто "разорвать". Причем даже несмотря на государственные дотации.

Премьер-министр особо отметил, что законопроект о пенсионных изменениях пока только прошел первое чтение. Его еще будут рассматривать парламентарии и эксперты. Кроме того, свое слово может сказать и президент.