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Происхождение и развитие жизни на Земле 51 минута назад

Новости Наука

10 августа 201814:58 Евгения Ефимова

Неведома зверушка: кем же были древнейшие эдиакарские организмы?

Художественное представление Stromatoveris, древнего морского животного.
Иллюстрация J. Hoyal Cuthill.

Так называемые эдиакарские организмы десятилетиями озадачивали биологов. Неопытный человек может спутать их с окаменевшими остатками растений. Эти странные формы жизни, называемые также эдиакарской биотой, обитали в морях планеты полмиллиарда лет назад. Учёные долгое время пытались выяснить, являлись ли они водорослями, грибами или даже совершенно иным царством жизни, которое просто не смогло дожить до наших дней.

Недавно два палеонтолога заявили, что они наконец-то "установили личность" таинственных организмов: они принадлежали к царству животных, некоторые из которых могли передвигаться, но они при этом не похожи ни на одно современное живое существо.

Впервые учёные обнаружили останки подобных организмов в виде трубочек или листьев длиной до двух метров в 1946 году в Эдиакарских горах на юге Австралии. На сегодняшний день исследователи выявили порядка 20 различных типов этих организмов в древних породах по всему миру.

Почти все они, по всей видимости, вымерли 541 миллион лет назад, перед кембрийским взрывом.

Одна из причин, из-за которой специалисты не могли найти им места на древе жизни, заключается в том, что некоторые из них имели уникальную по своей природе анатомию.

Дженнифер Хоял Катхилл (Jennifer Hoyal Cuthill) из Кембриджского университета и Цзянь Хань (Jian Han) из Северо-западного университета в Китае представили важные "улики" того, что эдиакарские организмы должно относить именно к животным.

Они изучили более 200 окаменелостей представителей вида Stromatoveris psygmoglena (возрастом 518 миллионов лет). Окаменелости Stromatoveris, обнаруженные в китайской провинции Юньнань, прекрасно сохранились. И, по мнению авторов работы, S. psygmoglena относились к эдиакарским организмам.

Чтобы узнать, кем же являлись Stromatoveris и другие организмы эдиакарского периода, палеонтологи провели компьютерный анализ, использующий анатомические особенности для восстановления эволюционных отношений.

Они обнаружили, что Stromatoveris и другие организмы не принадлежали ни к одной живой группе или типу животных.

Вместо этого они составляют свою ветвь на эволюционном древе животных, расположенную между губками и сложными животными с пищеварительной полостью (червями, моллюсками и позвоночными). Такой вывод авторы исследования приводят в статье, опубликованной в издании Palaeontology.

"Похоже, что [эдиакарские организмы] являются животными", — говорит Саймон Конвей Моррис (Simon Conway Morris), палеонтолог Кембриджского университета, который работал с Хань в 2006 году, но не участвовал в последней работе.

В 2006 году было известно всего несколько известных окаменелостей Stromatoveris. Исследователи тогда утверждали, что они были похожи на некоторые эдиакарские организмы, хотя другие позже усомнились в этой связи.

Впрочем, если новое исследование решает одну загадку, оно тут же рождает другую. Исследователи не могут ответить на вопрос, что привело к исчезновению эдиакарских организмов. Возможно, в этом помогут разобраться будущие работы.

Ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о том, как после 70 лет споров палеонтологи идентифицировали другую загадочную окаменелость.

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