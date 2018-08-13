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Помогите детям. Русфонд 47 минут назад

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13 августа 201808:53

Нужна помощь: Софию Пындык спасет аппарат искусственной вентиляции легких

Вести.Ru и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Нет ничего ужаснее страданий ребенка – и ничего более радостного, чем его выздоровление. Каждую неделю мы рассказываем истории о детях, чтобы собрать средства на их лечение. Без вашей помощи детям не справиться.

Сегодня мы рассказываем о двухлетней Софии Пындык из Первомайского района Республики Крым.

У девочки тяжелое врожденное заболевание – спинальная мышечная атрофия. Весь прошлый год София болела затяжными бронхитами и пневмонией, из-за чего у нее возникла дыхательная недостаточность. Сейчас девочка находится в больнице, она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Выписать Софию домой врачи могут только при условии, что родители приобретут портативный аппарат ИВЛ, но он стоит огромных денег.

Из письма Ольги Пындык, мамы Софии:

"Дочка родилась в срок, врачи сказали, что она здорова, только рекомендовали после выписки проконсультироваться с ортопедом по поводу вывиха тазобедренных суставов. Но все оказалось гораздо серьезнее: в три месяца у Софии обнаружили спинальную мышечную атрофию. Дочка развивалась согласно возрасту – научилась разводить ручки, поднимать и держать голову, плавать в ванной с поддержкой, даже ползать. В год София заболела пневмонией, и с тех пор болезни бронхов и легких ее просто преследовали. У дочки постепенно начала развиваться дыхательная недостаточность. В декабре прошлого года Софию на реанимобиле доставили в Симферополь, в Республиканскую детскую инфекционную больницу, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Когда состояние Софии стабилизировалось, ее перевели в Республиканскую детскую клиническую больницу (РДКБ, Симферополь). С тех пор моя дочка там и находится. Когда мне разрешили ее посещать, малышка лежала неподвижно, только беззвучно плакала. Сейчас двигательные навыки потихоньку к ней возвращаются. Софию готовы выписать домой, но только если у нас появится аппарат ИВЛ. Мы с мужем – учителя в поселковой школе, купить аппарат нам не по силам. Прошу вас о помощи!"

Для спасения Софии не хватает 1 320 134 руб.

Заведующая психоневрологическим отделением РДКБ Алла Номеровская (Симферополь): "У Софии спинальная мышечная атрофия. Она перенесла подряд несколько воспалительных заболеваний бронхов и легких в тяжелой форме, после чего у девочки развилась дыхательная недостаточность. Сейчас состояние Софии стабильное, но выписать ее домой мы можем только при наличии аппарата искусственной вентиляции легких".

Внимание! Цена аппарата и расходных материалов к нему 1 826 081 руб.

505 947 руб. собрали читатели rusfond.ru и rbc.ru.

Не хватает 1 320 134 руб.

ПОМОЧЬ СОФИИ

Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в "Ъ". Проверив письма, мы размещаем их в "Ъ", на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире "Первого канала" и радио "Коммерсантъ FM", в социальных сетях Facebook, "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также в 170 печатных, телевизионных и интернет-СМИ в регионах РФ. За эти годы частные лица и компании пожертвовали в Русфонд 11,884 млрд руб. В 2018 году (на 9 августа) собрано 950 144 752 руб., помощь получили 1353 ребенка. В 2017 году Русфонд вошел в реестр НКО – исполнителей общественно полезных услуг, получил благодарность Президента РФ за большой вклад в благотворительную деятельность и президентский грант на развитие Национального регистра доноров костного мозга.

Серьезную поддержку получили сотни многодетных и приемных семей, взрослые инвалиды, а также детдома, школы-интернаты и больницы России. Фонд организует акции помощи в дни национальных катастроф. Русфонд помог 118 семьям моряков АПЛ "Курск", 153 семьям пострадавших от взрывов в Москве и Волгодонске, 52 семьям погибших заложников "Норд-Оста", 100 семьям пострадавших в Беслане. Фонд – лауреат национальной премии "Серебряный лучник", награжден памятным знаком "Милосердие" № 1 Министерства труда и социального развития РФ за заслуги в развитии российской благотворительности. Руководитель Русфонда – Лев Амбиндер, член Совета при президенте РФ по развитию институтов гражданского общества и правам человека, лауреат премии "Медиаменеджер России" 2014 года в номинации "За социальную ответственность медиабизнеса". Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты фонда и дальше действуете сами. Возможны переводы с кредитных карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать.

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