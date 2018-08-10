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10 августа 201815:10

Пытавшийся убить себя у администрации Симферополя попросил прощения у Аллаха

Youtube/kianews24

Крымчанин, намеревавшийся устроить суицид около здания администрации города Симферополя, Ватан Карабаш заявил, что осознал свой поступок и просит прощения за случившиеся, передает РИА Новости.

В крымском управлении МВД сообщили, что сотрудники полиции предотвратили попытку суицида в центре Симферополя, мужчина получил незначительные телесные повреждения.

По словам депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека, акция была направлена на подрыв доверия людей к власти, свидетельством чего является подготовленность участников.

"Я прошу всевышнего Аллаха о том, чтобы простил мне грех совершенный. Перед своими родными, перед всеми крымчанами, перед всеми гостями Крыма. Я порицаю свои действия. Я мусульманин, и это великий грех, это неправильно. Я не собирался умирать", — сказал Карабаш.

По его словам, он сожалеет, что поступок был использован для антироссийской пропаганды, чему свидетельствуют в том числе звонки из украинских СМИ.

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