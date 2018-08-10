Путин обсудил с Совбезом санкции и развитие России

Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России тему возможных новых антироссийских санкций со стороны США.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал пресс-секретарь руководителя страны Дмитрий Песков, подчеркнувший, что затрагивалась тема новых американских торговых ограничений.

Он отметил, что с точки международного права подобные шаги были оценены на совещании как совершенно нелегитимные.

Песков рассказал, что также обсуждались актуальные вопросы социально-экономического развития России.

В совещании у президента РФ приняли участие председатель Государственной думы Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников.

22 августа США намерены ввести дополнительные ограничения в отношении Российской Федерации – по обвинению в организации отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери 4 марта 2018 года. Через три месяца после этого американские власти решат – вводить ли второй пакет антироссийских мер. По сообщению Госдепартамента США, это будет зависеть от того, выполнит ли Москва поставленные ей условия.

Россия неоднократно отвергала обвинения в организации нападения на Скрипалей.