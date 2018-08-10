Читатели Вестей.Ru и Русфонда спасли Полину Овчаренко

16 июля на Вестях.Ru и rusfond.ru мы рассказали историю Полины Овчаренко из Ростовской области. У Полины – муковисцидоз. Девочка часто болеет простудами. Инфекция разрушает легкие, Полине тяжело дышать. Врачи подобрали ей антибиотик тобрамицин (брамитоб). Девочке по жизненным показаниям необходимо шесть упаковок этого дорогого препарата. Но за счет госбюджета выдали только две. Родители Полины не могут оплатить еще четыре упаковки сами.

Рады сообщить: вся необходимая сумма (361 700 руб.) собрана. Читатели Вестей.Ru собрали 122 188 руб. Читатели Русфонда собрали 239 512 руб. Всего собрано 361 700 руб. Родители Полины благодарят всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.