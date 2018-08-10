Героин станет лекарством

В Норвегии наркоманов могут начать лечить героином.

Министр здравоохранения Норвегии Бент Хойе обратился в управление здравоохранения страны с просьбой составить список наиболее подходящих кандидатов для участия в программе лечения с использованием героина. По его словам, правительство хочет помочь людям, у которых возникают трудности при обычном лечении.

Хойе и раньше выступал за более лояльное отношение к наркоманам.

"Мы должны проявлять уважение по отношению к зависимым людям и идти им навстречу посредством здравоохранения, а не наказывать и осуждать их", — говорил министр.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ, программа может начать действовать уже в 2020 или 2021 году.