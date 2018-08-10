Игиловец, напавший на самарских полицейских, получил 23 года

Суд в Самаре приговорил Атхамхона Ахмедова, который ранил ножом двух полицейских и призывал местных мусульман вступать в террористическую организацию ИГИЛ (запрещена в России), к 23 годам заключения.

Первые пять лет Ахмедов проведет в тюрьме, остальной срок – в колонии строгого режима, сообщает "Интерфакс".

На территории Самарской области он проживал нелегально и активно пытался завербовать местных мусульман, кроме того, в Интернете он призывал к террористической деятельности.

В августе 2017 года Ахмедов набросился с ножом на двоих полицейских и ранил обоих в грудь. Сотрудники полиции остались живы, благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.