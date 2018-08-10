Охота на "Огайо": эксперты прокомментировали спецоперацию "Адмирала Эссена"

Два часа следить за подлодкой – это уже достижение. Так как преимущество обычно на стороне субмарины: она лучше слышит и менее заметна. Поэтому тот факт, что российский сторожевик "Адмирал Эссен" нашел американский стратегический крейсер "Огайо" и шел за ним, говорит о высокой эффективности противолодочных комплексов российских кораблей, заявил в интервью агентству ТАСС бывший командующий Черноморским флотом РФ Владимир Комоедов.

С ним согласен и президент Петербургского клуба моряков-подводников Игорь Курдин. Он отметил, что найти субмарину – это далеко не самая сложная задача. Куда труднее следить за ней. Как только экипаж подводной лодки поймет, что обнаружен, то тут же уйдет от преследования. Поэтому, самое главное – не выдать себя и как можно дольше незаметно идти за подлодкой.

Напомним, ранее газета "Известия" писала, что российский фрегат "Адмирал Эссен" два часа преследовал подлодку ВМФ США класса "Огайо" в Средиземном море.

Стоит отметить, что фрегат проекта 11356, к которому и относится "Адмирал Эссен", имеет все необходимое для поиска и уничтожения подводных лодок. Во-первых, по данным из открытых источников, это гидроакустический комплекс МГК-335М-03. Он работает в нескольких режимах: активном, когда его гидролокатор способен заметить субмарину на расстоянии до 12 километров, и пассивном, то есть ГАС пытается услышать шум самой подлодки. Кроме того, гидроакустический комплекс может самостоятельно сопровождать цель и определять ее тип.

Во-вторых, на "Адмирале Эссене" базируется противолодочный вертолет Ка-27. Его также оснащают гидроакустической станцией, радаром и глубинными бомбами. Поэтому он способен обнаружить субмарину на расстоянии до 25 километров, после чего еще и уничтожить ее.

Сам "Адмирал Эссен" несет один реактивный бомбомет РБУ-6000, заряженный 12 ракетами калибром 212 миллиметров. Каждая достает подлодку на глубине до 1 километра.