"Бордо" намерен приобрести Артема Дзюбу

Нападающий сборной России Артем Дзюба может продолжить карьеру во Франции. Один из самых титулованных клубов страны "Бордо" попытается приобрести 29-летнего нападающего "Зенита" до закрытия трансферного окна – 31 августа.

Согласно информации "Спорт-Экспресс", "Бордо" ищет рослого нападающего. После того, как сорвался переход бразильца Педро, французы решили приобрести Артема Дзюбу. В ближайшее время клубы начнут переговоры о переходе нападающего.

Артем Дзюба, прекрасно проявивший себя на последнем чемпионате мира, вернулся в "Зенит" из полугодовой аренды в тульском "Арсенале". Дзюба имел приглашения от китайских "Шанхай Шеньхуа" и "Гуанчжоу Эверград", но сам Артем не захотел переезжать в Китай.