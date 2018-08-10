Европейскому университету в Санкт-Петербурге вернули лицензию

Рособрнадзор выдал новую лицензию на образовательную деятельность Европейскому университету в Санкт-Петербурге. Кроме того, в приложении к лицензии разрешается обучение по 13-ти образовательным программам в магистратуре и в аспирантуре, передает "Интерфакс" со ссылкой на имеющуюся в его распоряжении копию документа.

Лицензии на ведение образовательной деятельности этот вуз был лишен Рособрнадзором в 2017-м. В его защиту выступали многие известные персоны – в частности, руководитель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

После безуспешных попыток восстановить через суд старую лицензию на образовательную деятельность, в июне 2018 года вуз подал документы на получение новой.

Ректор университета Николай Вахтин, комментируя это сообщение, сказал, что в этом году у них набора "конечно, не было", хотя по закону можно начать учебный год 1 октября или 1 ноября. По его словам, "гипотетически" они могут успеть принять студентов на первый курс, но "все, кто хотел, уже поступили".

Глава аппарата ректора вуза Алла Самолетова, со своей стороны, сообщила, что они пока не получали официальные документы, передает ТАСС.

Европейский университет в Санкт-Петербурге — известный частный вуз, который был учрежден в 1994 году при активной поддержке мэра города Анатолия Собчака.