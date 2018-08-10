Высылаемым греческим дипломатам придется покинуть Россию до понедельника

Два греческих дипломатов, высылаемых из России в рамках зеркальных мер, покинут Москву в предстоящие выходные.

Как передает ТАСС, об этом рассказали в московском посольстве Греции.

6 августа в министерстве иностранных дел России послу Греции Андреасу Фриганасу была вручена нота протеста о принятых Москвой мерах из-за недружественных действий против российских дипломатов.

Речь идет о заявлении МИДа Греции от 11 июля, в котором Россия была обвинена в попытках подрыва национальной безопасности страны. Афины также сообщили о выдворении двух российских дипломатов и запрете на въезд еще двум дипломатическим сотрудникам РФ.

На Смоленской площади отвергли обвинения и пообещали, что действия греческой стороны не останутся без последствий.