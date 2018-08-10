Женщина умерла во время перелета из Москвы в Симферополь

На борту самолета авиакомпании Red Wings скончалась женщина.

Самолет следовал из Москвы в Симферополь. Около 02:45 лайнер совершил вынужденную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону из-за смерти 53-летней пассажирки. По предварительным данным, женщина умерла из-за инфаркта.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ, по данному факту проводится доследственная проверка. Проведен осмотр места происшествия и тела умершей, опрошены очевидцы. Назначена судебно-медицинская экспертиза.