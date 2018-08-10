В Канаде в результате стрельбы погибли по меньше мере четыре человека

По меньшей мере четыре человека стали жертвами стрельбы в канадском Фредериктоне, полиция призывает местных жителей не покидать свои дома или держаться подальше оцепленного района, сообщает CBC.

We have heard what sounds to be four gunshots in the last few minutes @CTVAtlantic pic.twitter.com/l31i8xGtDa — Nick Moore (@NickMooreCTV) 10 августа 2018 г.

На место, как видно на сделанных журналистом кадрах, прибыли не только полицейские и кареты скорой помощи, но и пожарные.

Владелец ближайшего дома рассказал, что около семи часов утра слышал серю хлопков, очень похожих на выстрелы, а спустя пять минут палили уже около его порога. "Но все двери были заперты, никто из нас не выходил", — отметил мужчина.

Полиция административного центра провинции Нью-Брансуик сообщила о гибели как минимум четырех человек, не уточнив, что стало причиной конфликта и был ли пойман злоумышленник.