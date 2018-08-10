Датский отрезок СП-2 проложат во втором полугодии 2019-го

Датский отрезок газопровода "Северный поток-2" должен быть проложен во втором полугодии 2019 года, сообщили ТАСС в компании Nord Stream 2.

Сроки строительства, таким образом, существенно сдвинутся. В других странах газопровод строят по графику. Уже получены разрешения в Германии, Швеции и Финляндии. Основное разрешение на строительство РФ выдаст в середине августа.

Планируется, что в день будут прокладывать по 3 километра труб.

Ранее сообщалось, что оператор проекта "Северный поток-2" подал заявку на альтернативный маршрут строительства газопровода.