Отряд российских космонавтов пополнили восемь человек

Команда российского отряда космонавтов увеличилась на восемь человек, передает "Интерфакс".

Как сообщили в пресс-службе Роскосмоса, результаты отбора утверждены межведомственной комиссией. Тренироваться новые космонавты начнут осенью. Им будет предоставлено до трех месяцев для решения организационных вопросов.

О 17-ом наборе в российский отряд космонавтов для первых полетов на новом корабле "Федерация" к МКС и к Луне Роскосмос объявил в марте 2017 года.

Конкурсантам предстояло пройти несколько этапов — отбор по образованию и профессиональной пригодности, медицинские обследования, оценку психологических качеств, тестирование по физподготовке.

В отряд отбирались граждане РФ не старше 35 лет, имеющие высшее образование по инженерным, научным или летным специальностям.

При отборе приоритет был на стороне участников с опытом работы в авиационной и ракетно-космической промышленности России.

Из 420 претендентов полный цикл отбора преодолели лишь 10 молодых людей. В настоящее время в отряде космонавтов числится 25 человек.