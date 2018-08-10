Сын Стивена Кинга нашел в фильме "Челюсти" ключ к нераскрытому убийству

46-летний американский писатель Джо Хилл, сын "короля ужасов" Стивена Кинга, увидел в фильме Спилберга "Челюсти" (1975) ключ к до сих пор нераскрытому убийству женщины, которое произошло одновременно со съемками картины и в том же самом месте, сообщает Vice.

Фильм "Челюсти" снимался летом 1974 в американском городе Кейп-Код, штат Массачусетс. В то же время на местном побережье было найдено изуродованное тело женщины, чью личность до сих пор не удалось установить. У тела были отрезаны руки и частично выбиты зубы – по всей видимости, убийца сделал это, чтобы его жертву невозможно было опознать.

ФБР и полиция безуспешно бились над разгадкой этого жуткого преступления не один десяток лет. Также к поиску ключей к разгадке подключились множество непрофессиональных "диванных детективов", которых до сих пор интригует загадочное и страшное происшествие. Одним из таких сыщиков-любителей оказался писатель Джо Хилл.

Он воспользовался фотороботом погибшей, который в 2010 году составил один из местных полицейских на основании всей информации о трагедии, известной властям к настоящему моменту. Хилл утверждает, что увидел в фильме "Челюсти" женщину, сильно напоминающую жертву убийства.

Stephen King's son thinks 'Jaws' could solve an unsolved 1974 murder. https://t.co/LSM37JLmvU — VICE (@VICE) 10 августа 2018 г.

"Убийство "леди из Дюн", как ее прозвали полицейские, произошло одновременно со съемками "Челюстей", где была огромная и разрозненная массовка", — заявил Хилл.

"Я читал, что в эпизодических ролях в фильме засветились едва ли не все жители Кейп-Кода, находившиеся в тот момент поблизости. Я не исключаю, что в массовку могла попасть и женщина, которую вскоре жестоко убили. Скорее всего, она приехала на побережье отдохнуть и попала в кадр", — отметил писатель.

Хилл обратился к сотрудникам съемочной группы с просьбой вспоминть что-либо о женщине в синей бандане, которую он увидел в "Челюстях".

Писатель отметил, что знакомый из ФБР похвалил его за находчивость.

"Он сказал: "Давай, копай". Нередко самые безумные версии оказываются ключом к разгадке сложных дел", — заявил сын Стивена Кинга.

Комментариев от коллег Стивена Спилберга на этот счет пока не поступило.