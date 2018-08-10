Читатели Вестей.Ru и Русфонда спасли Максима Атякшева

23 июля на Вестях.Ru и rusfond.ru мы рассказали историю Максима Атякшева из Самарской области. У Максима – врожденная мышечная дистрофия, генетическое заболевание, которое проявляется нарастающей мышечной слабостью. Даже обычная простуда представляет для мальчика огромную опасность: он не может самостоятельно откашляться, мокрота застаивается в бронхах. Ребенку необходим прибор, помогающий очищать дыхательные пути. Но за счет госбюджета откашливатель не предоставляется, а у мамы Максима нет денег на его покупку.

Рады сообщить: вся необходимая сумма (646 660 руб.) собрана. Читатели Вестей.Ru собрали 138 318 руб. Телезрители ГТРК "Самара" собрали 138 173 руб. Читатели Русфонда собрали 370 169 руб. Всего собрано 646 660 руб. Мама Максима благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.