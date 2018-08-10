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Отравление Скрипаля 40 минут назад

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10 августа 201816:35

Рубль обновил двухлетний минимум к доллару

Global Look Press

Рубль днем не смог закрепиться в плюсе против основных резервных валют и продолжил снижаться к доллару.

Курс российской валюты по отношению к американским деньгами составил на Московской бирже 67,50.

Тем самым с 3 августа 2016 года рубль впервые преодолел отметку в 67 рублей. При этом курс евро изменился мало и составляет 76,95 рубля.

Крупнейший швейцарский банк UBS считает, что курс российской валюты к доллару в пределах текущего года ухудшится на 5 рублей по сравнению с предыдущими ожиданиями на фоне рисков потенциальных санкций США против РФ.

22 августа США намерены ввести дополнительные ограничения в отношении Российской Федерации – по обвинению в организации отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери 4 марта 2018 года.

Через три месяца после этого американские власти решат – вводить ли второй пакет антироссийских мер. По сообщению Госдепартамента США, это будет зависеть от того, выполнит ли Москва поставленные ей условия.

Россия неоднократно отвергала обвинения в организации нападения на Скрипалей.

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