Рубль обновил двухлетний минимум к доллару

Рубль днем не смог закрепиться в плюсе против основных резервных валют и продолжил снижаться к доллару.

Курс российской валюты по отношению к американским деньгами составил на Московской бирже 67,50.

Тем самым с 3 августа 2016 года рубль впервые преодолел отметку в 67 рублей. При этом курс евро изменился мало и составляет 76,95 рубля.

Крупнейший швейцарский банк UBS считает, что курс российской валюты к доллару в пределах текущего года ухудшится на 5 рублей по сравнению с предыдущими ожиданиями на фоне рисков потенциальных санкций США против РФ.

22 августа США намерены ввести дополнительные ограничения в отношении Российской Федерации – по обвинению в организации отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери 4 марта 2018 года.

Через три месяца после этого американские власти решат – вводить ли второй пакет антироссийских мер. По сообщению Госдепартамента США, это будет зависеть от того, выполнит ли Москва поставленные ей условия.

Россия неоднократно отвергала обвинения в организации нападения на Скрипалей.