Двукратное повышение пошлин: Эрдоган противопоставил Аллаха долларам Трампа

Президент США Дональд Трамп в два раза увеличил пошлины на алюминий и сталь для Турции.

На своей странице в Twitter он сообщил: "Я только что одобрил увеличение пошлин на сталь и алюминий для Турции вдвое, в то время как их валюта быстро падает по сравнению с нашим очень сильным долларом. Пошлины на алюминий теперь будут 20%, на сталь — 50%".

Также он отметил, что отношения США и Турции "сейчас не так хороши", передает "Интерфакс".

На фоне этих новостей турецкая лира обвалилась до очередного рекордного минимума: доллар сейчас стоит 6,4684 лиры. Между тем турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган уверен, что Турция не проиграет экономическую войну.

"Турция готовит меры против любых негативных сценариев. Те, кто радуется обесцениванию национальной валюты, росту процентных ставок и угрозам в адрес Анкары, ничего не добьются", — подчеркнул Эрдоган.

Как сообщает РИА Новости, он призвал граждан страны обменивать лежащие у них "под подушками" доллары на лиры. По его словам, макроэкономические показатели Турции, в том числе объем промышленного производства и показатели занятости, не фиксируют наличия кризисной ситуации. Кроме того, Эрдоган напомнил, что Турция достигла существенного прогресса в отношениях с Ираном, Россией, Китаем и несколькими европейскими странами по различным альтернативам.

Кроме того, он заявил, что из-за экономических нападок США отношения между двумя странами "достигли той точки, в которой почти невозможно их восстановление"

"С вами доллары, но с нами Аллах", — сказал турецкий лидер.

Ранее Минфин США ввел санкции против двух турецких министров. Им запрещен въезд в США, а их американские активы подлежат заморозке. Санкции связаны с делом американского пастора Эндрю Брансона, который с 2016 года удерживается властями Турции по обвинениям в пособничестве организации Фетхуллаха Гюлена.