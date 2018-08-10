Захаров и Кузнецов стали чемпионами Европы в синхронных прыжках в воду

На чемпионате Европы по летним видам спорта состоялся финал синхронных прыжков у мужчин с трехметровой вышки. Российские спортсмены Илья Захаров и Евгений Кузнецов заняли первое место, набрав 431,16 балла.

Второй стала британская пара Мирс Кристофер и Джек Ло (430,62 очка). Бронзовые медали достались спортсменам из Германии Патрику Хаусдингу и Ларсу Рюдигеру (394,77).

Отметим, что это золото стала 25-м для российской сборной на объединенном чемпионате Европы по летним видам спорта.