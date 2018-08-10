Девушка "вытолкнула" с алтайской трассы две машины и уехала с места ДТП

Грузовик с тушами животных перевернулся на трассе Барнаул — Бийск после столкновения с кроссовером. Виновником аварии стала владелица легковушки, которая даже не заметила произошедшего и уехала с места. Камера наблюдения зафиксировала момент ДТП.

Инцидент произошел в пятницу днем в Косихинском районе Алтайского края, когда белый кроссовер обгонял попутные машины по встречной полосе. Одновременно с ним на обгон пошла и водитель легковой машины: она оттеснила паркетник на обочину, а сама спокойно завершила маневр. Водитель последнего не совладал с управлением и протаранил фургон, в результате оба автомобиля вылетели с дороги.

Очевидцы нагнали виновницу и заставили ее вернуться на место аварии, куда вызвали и инспекторов ДПС.

По предварительным данным, серьезных травм никто не получил, однако кабина перевернувшегося грузовика фактически превратилась в груду металла.