Несмотря на новый кредит, Лукашенко обвинил Москву в варварском отношении к Минску

Россия продолжает одалживать деньги Белоруссии. Как раз сейчас оформляется очередной кредит на строительство новой атомной электростанции. Так отечественное Министерство финансов ответило на обвинение Александра Лукашенко, будто Москва прибегает к методам недобросовестной конкуренции и не выполняет договоренности в рамках Евразийского экономического союза, пишет агентство "Интерфакс".

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что Россия ведет себя "по-варварски" по отношению к Белоруссии и считает Минск своим "вассалом". Одновременно с этим глава государства призвал перетерпеть два-три года давления со стороны как запада, так и "старшего брата", и одновременно повышать качество и надежность белорусской продукции, чтобы потом превзойти своих конкурентов.