Месси стал капитаном "Барселоны" после ухода Иньесты

Аргентинский форвард испанской "Барселоны" Лионель Месси в предстоящем сезоне станет основным капитаном команды. Ранее "сине-гранатовых" выводил на поле Андрес Иньеста, покинувший каталонцев по окончании прошедшего чемпионата Испании и перешедший в японский клуб "Виссел Кобе".

В случае отсутствия аргентинца на поле капитанскую повязку смогут надеть Серджи Бускетс, Жерар Пике и Серджи Роберто. Они назначены резервными капитанами на сезон.

