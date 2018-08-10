Месси стал капитаном "Барселоны" после ухода Иньесты

Аргентинский форвард испанской "Барселоны" Лионель Месси в предстоящем сезоне станет основным капитаном команды. Ранее "сине-гранатовых" выводил на поле Андрес Иньеста, покинувший каталонцев по окончании прошедшего чемпионата Испании и перешедший в японский клуб "Виссел Кобе".

В случае отсутствия аргентинца на поле капитанскую повязку смогут надеть Серджи Бускетс, Жерар Пике и Серджи Роберто. Они назначены резервными капитанами на сезон.

Напомним, что чемпионат Испании сезона-2018/2019 стартует 17 августа.