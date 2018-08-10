"Третий энергопакет": ВТО поддержала лишь половину жалоб России в споре с ЕС

Третейская группа по спору России против ЕС в рамках ВТО поддержала три из шести жалоб РФ на нормы "Третьего энергопакета" в газовой сфере, передает "Интерфакс".

ВТО не поддержала возражения российской стороны по разделению управления компаниями по добыче, сбыту и транспортировке газа и по преференциям, предоставляемым ЕС поставщикам сжиженного природного газа.

России удалось добиться признания несоответствующими нормам ВТО применения особого режима в рамках европейского регулирования в отношении газопровода OPAL, требования об особом порядке сертификации газотранспортных операторов, контролируемых иностранными лицами, и положения от трансъевропейских сетях, создающие преимущества для развития проектов, направленных на диверсификацию источников поставок газа в ЕС из стран иных, чем Россия.