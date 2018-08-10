Тема:
Психология и наука отношений мужчин и женщин 1 час назад
Психологи назвали лучший способ завязать общение на сайте знакомств
Американские специалисты считают, что лучшая стратегия привлечения противоположного пола на сайте знакомств – это короткие и не особо восторженные сообщения.
Элизабет Брух (Elizabeth Bruch) и Марс Ньюман (Mark Newman) из Мичиганского университета, США, изучили сообщения 94478 мужчин и 92457 женщин на бесплатном сайте знакомств. Пользователи проживали в Нью-Йорке, Бостоне, Чикаго и Сиэтле, и все они хотели завязать долгосрочные отношения.
Оказалось, что женщины получали больше сообщений, чем мужчины, и при этом большинство сообщений на сайте знакомств отправлялось лишь небольшой части пользователей.
Так, самым популярным человеком в исследовании была 30-летняя женщина из Нью-Йорка, получившая 1504 сообщения в течение месяца (столько длилось само исследование, результаты которого опубликованы в издании Science Advances).
Авторы работы оценили привлекательность каждого пользователя по количеству полученных первых сообщений и притягательности тех, кто эти сообщения отправил (их оценивали по тем же критериям). Для этого они использовали тот же алгоритм, который применяют для ранжирования веб-страниц в поисковой выдаче Google.
Таким образом для каждого пользователя была просчитана оценка того, насколько он привлекателен для других. Балл определялся за счёт сложения всех баллов людей, которые отправили сообщения пользователю. "Если вы получили сообщения от кинозвезды, то вы более привлекательны, чем если бы вы получили сообщение от среднестатистического Джо", — объясняет Ньюман.
Если говорить о мужчинах, то их привлекательность достигала пика примерно к 50 годам, в то время как у женщин пик приходился на 18 лет и затем неуклонно снижался с возрастом.
Чем больше человек был образован, тем более привлекательным он считался, пишут исследователи. Между тем для женщин степень бакалавра являлась наиболее желательным уровнем образования, чем степень магистра.
Исследователи заметили, что люди обоих полов знали о своих недостатках и сильных сторонах, и зачастую они контактировали с теми, кто был с ними "одного поля ягодой".
Между тем пользователи (как мужчины, так и женщины) также стремились обмениваться сообщениями с людьми, которые были, что называется, не в их лиге. В среднем такие попытки предпринимались в отношении пользователей, которые были на 25 процентов привлекательнее человека, отправлявшего сообщение. Авторы работы при этом не могут ответить на вопрос, по каким причинам люди отправляли сообщения более желанным партнёрам (они досконально не исследовались).
Однако психологи пишут, что, испытывая удачу с более привлекательным партнёром, мужчины были более успешны в получении ответа, если посылали менее восторженные сообщения.
"Ранее я думала, что такая стратегия работать не может", — говорит Брух. Но она обнаружила, что это совершенно не так. Во всех четырёх городах мужчины получили чуть менее активную обратную связь, если отправляли более позитивно сформулированные сообщения (например, нахваливали партнёршу).
Добавим, что ранее учёные также выяснили причину неудачных свиданий (всё дело в эволюции). Также они разгадали секреты идеального комплимента. Если же человек хочет продолжить знакомство, то ему исследователи советуют использовать "гостеприимный" язык тела.
Кроме того, авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) сообщали о "детекторе эмоций", который уже на первом свидании определит, нравитесь вы человеку или нет.
Ранее по теме
-
Учёные опровергли утверждения о пользе секса с роботами2 месяца назад
-
У людей есть вторая иммунная система, и она портит личную жизнь3 месяца назад
-
Как определить будущих неверных супругов5 месяцев назад
-
Нужно успокоиться? Поможет футболка любимого человека6 месяцев назад
-
Неудачное свидание? Проблема не в вас, всё дело в эволюции7 месяцев назад
-
Брак защищает от старческого слабоумия?8 месяцев назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Медведев сравнил новые санкции с объявлением экономической войны
- Российский фрегат выследил американскую подлодку
- Житейское дело: Петросян и Степаненко высказались о разводе
- Известный актер и режиссер скончался от сердечной недостаточности
- Огонь уничтожил уникальную Успенскую церковь в Карелии
Самое читаемое
-
Не навреди: назван самый безвредный для спермы тип трусов
- 32-летняя актриса из "Счастливы вместе" впала в кому после операции
- Футболисты сборной Украины отказались жить в "Москве"
- Медвежья услуга: подруга столкнула американку с 18-метрового моста
- Химики показали, как синий свет разрушает сетчатку
Авто.Вести.Ru
-
Названы сроки премьеры нового BMW 3 Серии
- Футболиста Федора Смолова на год лишили прав
- Машину по ОСАГО починят старыми запчастями (владельца не спросят)
- Посмотрите, как девушки гоняют на военных "КамАЗах"!
- Новый Mercedes-Benz GLE научили прыгать (кроме шуток!)
Экономика
-
Медведев объяснил, что должны сделать США, чтобы это уже считалось объявлением экономической войны
- Рубль переходит в контратаку. Хватит ли сил?
- Рынок России переживает самые тревожные дни лета
- Доллар превысил 67 рублей впервые с августа 2016 года
- Медведев: изменение пенсионной системы является болезненной, но необходимой мерой
Недвижимость
-
Жилье на курортах разочаровало россиян
- Без дракона никак: почему замок из "Игры престолов" продают за копейки
- Второй центр Москвы сделают из промзоны
- Необычная планировка может стать серьезным минусом
- Что можно купить в Португалии по цене московской двушки
Вести.Медицина
-
Как перестать есть: 10 способов победить эмоциональный голод
- Ягоды годжи: польза, вред и все, что вы хотели о них знать
- Не стоит готовить пищу в алюминиевой фольге. И вот почему
- 4 мифа о метаболизме, которые пора выбросить из головы
- Можно ли икать месяц подряд?
Вести в 20.00
-
Вашингтон играет на обострение
- Ползком по больничной лестнице: видео позора
- Мигрантов из Африки продали в рабство
Москва 24
-
За что бьют в Турции российских туристов
- Зарезавшие отца сестры рассказали о рабской жизни
- Обнаружен спасающий от рака фрукт
- Женщину приговорили к 3,5 годам тюрьмы за попытку продать невинность ребенка
- Москвичей предупредили об аномальной жаре
Вести.Hi-tech
-
Новейший Galaxy Note9 медленнее прошлогоднего iPhone X
- Обзор Xiaomi Mi 8: победитель конкурса двойников
- AR-очки Magic Leap не впечатлили обозревателей
- Смартфон-2020: 2 восьмиядерных чипа, 7 камер, 5G и корпус-экран
- $1000 — не предел. Почему смартфоны продолжат дорожать
Вести-Москва
-
В Мытищах автобус наехал на пешеходов: почему отказали тормоза?
- Пьяного таксиста в столице успокоил только слезоточивый газ
- Выходные: фестивали, бои гладиаторов и зарядка с чемпионкой
Вести.Стиль
-
Звездные бабушки: оцениваем образы
- Как краситься, чтобы быть в тренде: 7 тенденций макияжа
- Свадебные платья российских знаменитостей
- Главные летние головные уборы
- Фасоны и принты, которые будут вас стройнить (на примерах звезд)
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
Назван самый безвредный для спермы тип трусов
- В Греции при реставрации древнего храма сделали невероятное открытие
- Химики показали, как синий свет разрушает сетчатку
- Астрономы обнаружили самую далёкую радиогалактику
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
70-летний актер Владимир Стеклов показал новорожденную дочь
- Маргарита Терехова с трудом узнает близких и не разговаривает
- Малахов усадил тайного мужа Жанны Фриске за детектор лжи
- Бывший владелец Черкизона, миллиардер Тельман Исмаилов, обрек своих внуков на нищету
Телеканал "Культура"
-
Ушел из жизни актер Юрий Мартынов - звезда "Жестокого романса" и "Вокзала для двоих"
- Хемингуэй, которого мы не читали
- Критики назвали главных претендентов на "Оскар"
- Бондарчук снимает продолжение "Притяжения". Эксклюзив со съемочной площадки