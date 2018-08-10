Психологи назвали лучший способ завязать общение на сайте знакомств

Американские специалисты считают, что лучшая стратегия привлечения противоположного пола на сайте знакомств – это короткие и не особо восторженные сообщения.

Элизабет Брух (Elizabeth Bruch) и Марс Ньюман (Mark Newman) из Мичиганского университета, США, изучили сообщения 94478 мужчин и 92457 женщин на бесплатном сайте знакомств. Пользователи проживали в Нью-Йорке, Бостоне, Чикаго и Сиэтле, и все они хотели завязать долгосрочные отношения.

Оказалось, что женщины получали больше сообщений, чем мужчины, и при этом большинство сообщений на сайте знакомств отправлялось лишь небольшой части пользователей.

Так, самым популярным человеком в исследовании была 30-летняя женщина из Нью-Йорка, получившая 1504 сообщения в течение месяца (столько длилось само исследование, результаты которого опубликованы в издании Science Advances).

Авторы работы оценили привлекательность каждого пользователя по количеству полученных первых сообщений и притягательности тех, кто эти сообщения отправил (их оценивали по тем же критериям). Для этого они использовали тот же алгоритм, который применяют для ранжирования веб-страниц в поисковой выдаче Google.

Таким образом для каждого пользователя была просчитана оценка того, насколько он привлекателен для других. Балл определялся за счёт сложения всех баллов людей, которые отправили сообщения пользователю. "Если вы получили сообщения от кинозвезды, то вы более привлекательны, чем если бы вы получили сообщение от среднестатистического Джо", — объясняет Ньюман.

Если говорить о мужчинах, то их привлекательность достигала пика примерно к 50 годам, в то время как у женщин пик приходился на 18 лет и затем неуклонно снижался с возрастом.

Чем больше человек был образован, тем более привлекательным он считался, пишут исследователи. Между тем для женщин степень бакалавра являлась наиболее желательным уровнем образования, чем степень магистра.

Исследователи заметили, что люди обоих полов знали о своих недостатках и сильных сторонах, и зачастую они контактировали с теми, кто был с ними "одного поля ягодой".

Между тем пользователи (как мужчины, так и женщины) также стремились обмениваться сообщениями с людьми, которые были, что называется, не в их лиге. В среднем такие попытки предпринимались в отношении пользователей, которые были на 25 процентов привлекательнее человека, отправлявшего сообщение. Авторы работы при этом не могут ответить на вопрос, по каким причинам люди отправляли сообщения более желанным партнёрам (они досконально не исследовались).

Однако психологи пишут, что, испытывая удачу с более привлекательным партнёром, мужчины были более успешны в получении ответа, если посылали менее восторженные сообщения.

"Ранее я думала, что такая стратегия работать не может", — говорит Брух. Но она обнаружила, что это совершенно не так. Во всех четырёх городах мужчины получили чуть менее активную обратную связь, если отправляли более позитивно сформулированные сообщения (например, нахваливали партнёршу).

Добавим, что ранее учёные также выяснили причину неудачных свиданий (всё дело в эволюции). Также они разгадали секреты идеального комплимента. Если же человек хочет продолжить знакомство, то ему исследователи советуют использовать "гостеприимный" язык тела.

Кроме того, авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) сообщали о "детекторе эмоций", который уже на первом свидании определит, нравитесь вы человеку или нет.