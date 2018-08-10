"Времена и эпохи": москвичей приглашают в путешествие во времени

Примерить доспехи русского богатыря или выпить газировки, как в СССР в 60-е, отправиться в Древнюю Грецию или в каменный век: москвичам предлагают путешествие во времени. Исторический фестиваль стартовал в столице.

Прогулки по улицам Москвы теперь превращаются в увлекательное путешествие по странам, материкам, временам и эпохам. Например, мы сейчас находимся в Античной Греции, рядом с нами прогуливаются настоящие греки в своей традиционной одежде— хитонах и сандалиях. Точно так же, как и 25 столетий назад. А это уже римляне — демонстрируют античные артиллерийские орудия.

И все это — прямо в центре столицы, на Покровском бульваре. Здесь можно научиться метать копья и увидеть, как возводят храм.

— Это у нас макет подъемного крана античного, достаточно точный. Там есть уже колонны готовые.

Страницы истории перелистываются более чем на 30 площадках по всему городу. Представлены более 20 эпох. Возле метро "Трубная" — каменный век. На Тверском бульваре прогуливаются солдаты французской армии времен наполеоновских войн. А если немного пройти -до Тверской площади, то можно оказаться уже в эпохе хрущевской оттепели — в небольшом московском дворике, — выпить газировки из советского автомата и послушать стихи поэтов-шестидесятников.

"Здесь очень хорошо видны кресла из середины 60-х годов, о которых каждый советский житель, можно сказать, мечтал. Это производство ГДР — Германской Демократической Республики", — рассказывает участник реконструкции Максим Новиков.

Возможность отправиться в прошлое есть у каждого. Все фестивальные площадки будут работать ежедневно до 22 августа.