Пентагон задумался над альтернативой GPS

Американские военные хотят построить новую спутниковую навигационную систему на тот случай, если Россия и Китай уничтожат или выведут из строя GPS. Об этом говорится в отчете, опубликованном Пентагоном. Также из документа следует, что космические силы Соединенных Штатов будут состоять из четырех подразделений: объединенного командования, агентств по закупке спутников и развитию орбитальной группировки, сил космических операций, пишет агентство "Интерфакс".

Правда, пока идея создания комических сил в США особой популярностью в Конгрессе не пользуется. Если в Палате представителей ее сторонников много, то ключевым сенаторам план военных не нравится: он может породить лишнюю бюрократию. Кроме того, против космических сил выступил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

Напомним, новый род войск предложил создать президент США Дональд Трамп. Он заявил, что Штаты должны захватить лидерство в космосе, а не плестись в хвосте у России и Китая.