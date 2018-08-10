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10 августа 201819:07

Лавров выразил Помпео категорическое неприятие последних санкций

EPA

Во время телефонного разговора с госсекретарем США Майком Помпео министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о категорическом неприятии новых санкций Вашингтона в отношении Москвы, передает телеканал "Россия 24".

Российский министр подчеркнул собеседнику, что США ссылаются на якобы имеющуюся информацию о причастности России к так называемому делу Скрипалей. Однако за несколько месяцев ни США, ни Великобритания, ни любая другая страна в доказательство так и не предоставили ни единого факта.

"Политики обсудили ряд вопросов международной повестки дня, включая ситуацию в Сирии, а также некоторые другие темы, которые рассматривались в ходе встречи президентов России и США в Хельсинки 16 июля", — отметили в МИД РФ.

Главы внешнеполитических ведомств договорились поддерживать контакты по всем вопросам, представляющим взаимный интерес.

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