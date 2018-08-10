"Динамо" ушло от поражения в игре с "Уралом" на последних минутах

Матчем в Екатеринбурге между местным "Уралом" и московским "Динамо" стартовал третий тур чемпионата России по футболу. Хозяева поля открыли счет благодаря голу румынского нападающего Эрика Бикфалви. Однако Евгений Маркин спас гостей от поражения на последних минутах встречи. Ничья — 1:1.

В первом тайме соперникам отличиться не удалось. Зато после перерыва румынский форвард "Урала" Эрик Бикфалви точным ударом в ближний угол ворот вывел свою команду вперед.

У динамовцев были возможности отличиться, однако в завершающей фазе им не хватало точности. И все же под занавес второго тайма Евгений Маркин пробил-таки Ярослава Годзюру. Екатеринбургский клуб впервые набрал очки в нынешнем сезоне.