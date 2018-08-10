Фотограф заявил, что Билл Мюррей напал на него в ресторане

Американский фотограф Питер Саймон заявил, что на него напал актер Билл Мюррей.

По словам 71-летнего фотографа, он пришел в ресторан, чтобы сфотографировать одну пару. Он отошел посмотреть, получились ли удачные снимки. И в этот момент на него напал Мюррей. Он схватил фотографа сзади, развернул и откинул к стене, сообщает издание Boston Globe.

Между тем сам актер рассказал в полиции, что Саймон "снимал его на камеру и преследовал, пока он тихо занимался своими делами".

Владелица ресторана также сообщила полиции, что никакую пару в ресторане Саймон не снимал, а пришел в ресторан специально, чтобы фотографировать Мюррея. По ее словам, фотограф был очень надоедливым. Также она заявила Саймону, чтобы он больше не появлялся в ее ресторане.

Фотограф не пострадал в ходе инцидента и не стал выдвигать обвинений в отношении актера.